Horoscop DRAGOSTE săptămânal 22-28 octombrie 2018. Săptămână răvășitoare cu Luna plină și cu Uranus în peisaj! Așteaptă-te la neprevăzut!

Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragoste pentru saptamana 22-28 octombrie 2018. Ne asteapta o saptamana intensa in care este foarte posibil sa existe un moment de cotitura in dragoste. Luna va fi plina in Taur si in opozitie cu Uranus, deci asteapta-te la surprize, imprevizibilitati si neasteptat. Intram in zodia Scorpionului incepand din 24 octombrie, deci pregateste-te pentru o luna a misterelor, secretelor, scormonitului in propriile umbre dar si in ale persoanei dragi. Ce va iesi?

Vom trai si vom vedea fiecare!

Luna plina in Taur de Marti va pune lumina pe siguranta fizica si materiala pe care o avem in relatii…sau nu o avem. Luna plina este in opozitie cu Venus ce inca se misca retrograd pe cer. Drept rezultat, ceea ce vrei si ceea ce ai nevoie de la iubire poate atinge nivele ciudate.

O pasiune incredibila pe care o simti pentru cineva poate veni cu pretul sigurantei tale dintr-un anumit punct de vedere. Chiar esti dispus sa platesti acest pret ? Este o dilema intre pasiunea fizica sau emotionala si starea de securitate a vietii de zi cu zi. In aceasta saptamana, poti descoperi ca cele doua nu merg, de aceasta data, mana in mana!

Pentru altii, ceea ce credeati ca a fost ceva doar fizic si pasional se poate dovedi cu sanse sa se adanceasca in ceva cu substanta reala, ceva in care iti poti cufunda inima.

Exista si sanse frumoase oferite de Saturn – care este intr-un aspect frumos cu Luna plina si cu Venus – ca in unele relatii de iubire sa se implineasca si acele nevoi de siguranta chiar daca in trecut nu era cazul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.