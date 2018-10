Horoscop SĂPTĂMÂNAL 22-28 octombrie 2018. O saptamana şocantă, puternică, transformatoare! Află de ce!

I ata horoscopul saptamanal 22-28 o ctombrie 2018 , ultima saptamana completa a lunii octombrie. Marile evenimente ale acestei saptamani electrizante sunt Luna plina in Taur de marti 23 octombrie si intrarea Soarelui in zodia Scorpionului din 24 octombrie, cu schimbarea energiei in care vom trai o luna. Luna pe care o vom trai sub influenta dramatica a Scorpionului ne da o noua oportunitate sa ne acceptam fara rusine propriul intuneric bine ascuns, sa ne gasim si sa ne privim misterele si adancimile.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Stresul este starea cea mai proasta a creierului, deci relaxeaza-te si indrazneste sa privesti clar si direct problemele si situatiile care te sufoca, pentru a le putea rezolva corespunzator. Obligatii suplimentare sunt pe drum spre tine, iar pana cand nu le gestionezi cum trebuie, nu vei putea face fata tuturor. Controleaza-ti stresul sub toate formele pe care le ai la indemana si fii brici in obligatiile tale.

In ciuda stresului, este o saptamana memorabila in ceea ce priveste cat de unic esti si cum chiar esti in stare sa iti faci propriile alegeri, indiferent cine ce crede. Asta implica sa dai permisiune si altora sa aiba alegerile lor, iar acest sentiment de eliberare ar trebui sa te tina energizat zile la rand, daca nu ramai blocat in asteptari nesanatoase. Daca reusesti sa ai incredere in tine, tu vei fi persoana care da putere altora sa isi gestioneze situatiile emotionale. Oricat de vulnerabil ai fi, altii vor fi cel putin la fel de fragili si cu nevoi.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE: “Eu simt iubirea.”

TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana vei avea un impuls intern bun si idei noi la care sa tot lucrezi. Daca continui in acest ritm, vei avea ocazia sa capeti multa experienta chiar si la nivel personal, precum si sa iti implinesti anumite vise. Comunicarea si deschiderea spre negocieri te ajuta sa iti obtii interesele vizate. Trebuie sa te misti repede si sa nu lasi timpul sa treaca fara sa profiti de el din plin. O colaborare brusca te poate ajuta sa te deschizi, pentru ca vei vedea ca ai sustinerea oamenilor dornici sa lucreze armonios cu tine.

Tine minte ca este o perioada buna sa aduni informatii si sa pui baze mai profunde pentru viitoarele tale miscari. In relatii, esti pregatit sa iti asumi responsabilitatile si sa dai celorlalti propriul bagaj de carat. Ramai ferm si bazeaza-te pe lumea ta emotionala care sa iti dea raspunsurile cautate, in loc sa incerci sa fii prea rational.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE: “Atunci cand imi asum responsabilitatea, sunt liber.”

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile par sa se imbunatateasca, in special in viata profesionala care este plina de oportunitati. Iti setezi prioritati iar asta te face sa simti ca iti poti atinge obiective mai usor care sunt legate de nevoile tale. Poate ca simti nevoia sa pastrezi niste secrete, dar asta nu inseamna ca vei simti emotii negative. Zilele pot fi din nou mai usoare si placute, cu bune conexiuni cu oamenii din echipele cu care lucrezi. Vei fi sociabil cu interes pentru noi cunostinte.

Insa asigura-te ca esti inconjurat de anturajul potrivit care te sustine asa incat sa simti ca esti in locul potrivit. Daca tu iti dai permisiunea sa stralucesti asa cum este adevarata ta natura, si lumea exterioara va avea ocazia sa iti vada punctele forte. Curata aerul, lasa bagajul inutil al trecutului in urma si conecteaza-te la lucrurile pozitive din viata pe care esti pe cale sa le creezi pentru tine.

Afirmatia saptamanii care iti da PUTERE: “Eu sunt energizat si pregatit sa imbratisez ceea ce merit.”

