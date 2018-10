Horoscop zilnic MARȚI 23 OCTOMBRIE 2018. Zi de controlat nervii! Pentru cine?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de MARTI 23 OCTOMBRIE 2018; este ultima zi din zodia Balantei si ultima zi inainte de Luna plina in Taur de maine. Deja energia zilei este dominata de energia speciala a unei Luni pline in Taur aflata foarte aproape de Soarele care maine intra pentru o luna in Scorpion. Tot in Scorpion se afla acum alte trei planete : Mercur, Jupiter si Venus retrograd. In plus, intra in scena si Uranus, planeta imprevizibilului si surprizelor. Ce zile, ce saptamana! O saptamana ca o calatorie in roller coaster!

Aceasta luna pe care o traim sub influenta dramatica a Scorpionului ne da o noua oportunitate sa ne recalibram dupa ce ne uitam FARA RUSINE la propriul intuneric bine ascuns, la misterele noastre, la adancimile noastre.

