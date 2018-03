I-A ARĂTAT-O ÎN DIRECT: 'Ia uitați ce am...'. Dana Chera, fostă Grecu, a rămas MASCĂ! Ce s-a întâmplat în timpul emisiunii

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta în timpul emisiunii Danei Chera (fostă Grecu), unde a declarat că nu se desparte niciodată de ea și i-a arătat moderatoarei de la Antena 3 ce se ascunde în ea.

Daea a vorbit cu sinceritate și despre marea lui iubire: oaia! Politicianul a răspuns și a întrebarea ce a simțit atunci când toată lumea a râs pe seama declarației sale privind oaia.

„Am tot ce trebuie ca să răspund la orice întrebare. Eu nu știu ce fac doamnele cu servietele lor, eu știu ce fac cu a mea. Nici la biserică nu o las de lângă mine. Ia uitați ce am. Ce scrie aici?”, a declarat Daea, care a început să scoată mai multe dosare cu programe guvernamentale.

„Au venit la mine cei care mă pilotează, cei care îmi țin evidența ieșirilor din media. Sunt un om stăpânit, venit din aluatul pământului și știu cum să mă comport în acest mediu din care am izvorât. Eu sunt stăpân pe mine și știu ce fac. Eu niciun cuvânt nu-l scot greșit din gură. Nu-l fac de dragul dragului sau de o emoție temporară”, a declarat ministrul.

Ministrul Daea a vorbit și despre iubirea sa pentru oaie.

Acel concept a izvorât dintr-un dialog foarte ușor instrumentat de presă când mi-a pus întrebarea că domnul Dobre vrea să schimbe brandul de țară și e oaia. Eu am simțit o plenitudine deosebiră și pe care am stăpânit-o cu expresia feței spunând: „În regulă. Este o gândire sănătoasă. Li aici am început să brodez.

România are o resursă extraordinară pe care din nefericire nu au văzut-o mulți și tot din nefericire nu au vorbit depsre ea. Resursă de 4.8 milioane de pajiști.

Această suprafață, ea nu poate fi folosită decât de taurine și oile care se urcă până dau cu capul de cer. (...) Voi susține până voi muri această specie, această specie este din ce în ce mai căutată”, a declarat Daea, potrivit Antena3.