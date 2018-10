Ilie Balaci, pentru ultima dată pe stadionul Ion Oblemenco: Românii își iau adio de la marele fotbalist (VIDEO)

Românii își iau adio de la marele fotbalist, Ilie Balaci. Legenda Craiovei va fi înmormantată marți la cimitirul Sineasca. Până la ora 12.00, sicriul cu trupul neînsuflețit rămâne pe stadionul Ion Oblemenco, acolo unde luni seară au fost momente sfâșietoare. Îmbrăcaţi în negru, sute de ultrași au aprins torţe, au scandat numele lui Balaci şi au ţinut un moment de reculegere.

Toată noaptea pe la căpătâiul celui care a fost simbolul echipei din Bănie au trecut sute de oameni.

Printre cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu au fost şi foştii colegi din Craiova Maxima.

La căpătâiul lui Ilie Balaci au avut loc momente dramatice. Mamei fostului mare fotbalist i s-a făcut rău. Femeia a fost răpusă de emoţii, însă nu a vrut să plece de lângă sicriul copilului ei. De altfel, ea este cea care şi-a ţinut în braţe fiul când acesta şi-a dat ultima suflare.

Ilie Balaci a fost decorat post-mortem de preşedintele Klaus Iohannis. Marea legendă a fotbalului românesc a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler, "pentru remarcabila sa carieră de fotbalist, pentru talentul cu care a promovat, timp de mai multe decenii, valoarea sportului”.

Balaci va fi înmormântat marți în cimitirul Sineasca. Tot acolo este înmormântat și tatăl fostului sportiv.

