IMAGINI DE GROAZĂ. Femeie ATACATĂ DE CÂINI, la doi pași de Primăria Bicaz. Reacția ULUITOARE a edilului (VIDEO)

Imagini de groază surprinse pe o stradă din Bicaz, la doi pași de primăria orașului.

O femeie de 30-35 de ani a fost la un pas de a fi sfâșiată de o haită de câini vagabonzi. În total, circa zece câini au atacat-o. Victima cade, este prinsă de picior de un câine, reușește să se ridice și se folosește de poșetă pentru a se apăra. A avut noroc că locatarii blocurilor din jur au ieșit la ferestre și au început să strige, alungând astfel câinii.

Femeia a sunat o cunoștință care a venit și a luat-o cu o mașină, informează tvmneamt.ro.

