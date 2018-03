Imagini SCANDALOASE din Bucureşti! Cabral a răbufnit când a văzut cum e agresat un tânăr de controlori (VIDEO)

Cabral a reacţionat dur după ce a vizionat clipul cu un tânăr ce este agresat fizic şi verbal de către doi controlori care l-ar fi prins fără bilet.

Prezentatorul a luat atitudine şi a scris pe blogul său o întâmplare cu controlori de RATB de pe vremea când era în liceu, dar şi despre filmarea pe care a văzut-o.

„(…) Am şi eu câteva povești cu ei de pe vremea liceului, când îmi prindeau uneori colegii fără bilet și efectiv îi buzunareau în plină stradă pentru a lua câțiva lei pentru șpagă. Da, colegii vinovați. Dar… da, controlorii niște tâlhari de trei lei. Am mai scris pe blog despre controlori de-a lungul timpului și uneori articolele au adunat alte povești mizerabile generate de ei. Acum controlorii RATB lovesc din nou. Sigur, nu avem filmul complet al evenimentelor. De aceea nici nu spun că băiatul ce pare agresat are sau n-are dreptate. Dar ce e sigur este că golanii ăștia din film, cu veste de controlor RATB pe ei, au un comportament și un limbaj pe care l-am văzut doar la ultimii bișnițari ţepari și violenți care populau acum mulți ani Târgul Vitan. Și sunt foarte sigur că salariile pe care le încasează sunt condiționate de niște regulamente interne cu care s-au șters… pe picioare, de data asta. Inadmisibil”, a scris prezentatorul TV pe blogul său.

Bărbatul agresat a scos telefonul mobil şi a filmat întreaga scenă atunci când a văzut cum se comportă controlorii.

Scenele ce urmează surprind vorbe spuse ca la uşa cortului şi îmbrânceli:

