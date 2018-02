Imagini șocante la Constanța! Un copil iresponsabil și-a pus viața în pericol agățându-se de autobuz.

Băiatul nu și-a cumpărat bilet și a preferat să călătorească “fraudulos”. Doar că decizia sa l-ar fi putut costa viața. Imaginile au fost surprinse de un alt participant la trafic, scrie Ziua de Constanța.

