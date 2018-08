Incendiu la un cămin de BĂTRÂNI! Zeci de pacienţi EVACUAŢI. Detalii de ULTIM moment (VIDEO)

20 de oameni au fost evacuaţi după ce un i ncendiu puternic a izbucnit duminică dimineața la un azil de bătrâni din Arad .

La fața locului s-a u deplasat imediat pompierii care au acţionat cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare ușoară, două autospeciale SMURD, 14 subofițeri și trei ofițeri. Focul a afectat acoperișul imobilului.

“ Incendiul este localizat, nu se extinde, a cuprins aproximativ 60 metri pătrați de acoperiș. În continuare se lucrează pentru decopertarea acoperișului. Au fost evacuați 20 de pacienți din pavilionul a cărui acoperiș a ars. Niciun pacient nu are nevoie de îngrijiri medicale. Cauza incendiului de va stabili după finalizarea operațiunilor pentru stingere”, au precizat reprezentanții ISU Arad pentru Aradon.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.