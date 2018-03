Incendiu puternic în Capitală: Arde o hală cu substanțe chimice inflamabile (VIDEO)

O hală aflată în apropiere de groapa de gunoi Rudeni a fost cuprinsă de flăcări vineri dimineață, informează B1 TV.

Potrivit primelor informații, este vorba despre un incendiu violent care afectează o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

La fața locului au fost trimise șapte autospeciale de stingere.

În interiorul halei se află substanțe inflamabile, iar autoritățile avertizează că incendiul s-ar putea extinde cu rapiditate.

De asemenea, nu este exclus riscul unei explozii.

