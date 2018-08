Încep audierile jandarmilor care au intervenit în forță la protestul din Piața Victoriei (VIDEO)

Încep audierile jandarmilor care au intervenit brutal în Piața Victoriei. Aproape 300 de plângeri sunt pe masa procurorilor în urma protestelor violente din 10 august. Audierile forțelor de ordine se vor face la Parchetul General, informează B1 TV.

Între timp, sute de oameni au depus plângeri după ce au fost gazați și loviți de jandarmi la protestul din Piața Victoriei.

Florin Morariu, român venit din Statele Unite pentru mitingul din 10 august, se află printre ultimii protestatari care au depus plângeri la Parchetul Militar. Până acum au fost depuse aproximativ 300. Sunt oameni care speră că cei care au dat cu gaze lacrimogene ori i-au agresat vor fi identificați și trași la răspundere. De luni, plângerile și denunțurile vor fi depuse la Parchetul General, care a preluat ancheta.

”Am fost atacat cu gaze, m-au gazat când eram acolo cu gaze lacrimogene, cu grenade, am văzut grenadele arucncate acolo, în copii, erau copii mici, erau bătrâni erau oameni pașnici care demonstrau erau neînarmați”, a declarat Morariu.

”Am inhalat gaze. M-am prezentat cu un edem alergic foarte puternic la Balş și ieri am fost la Floreasca pentru faptul că nu puteam să respir și într-adevar s-a constatat că plămânii mi-au fost afectați de aceste gaze”, a povestit o femeie.

Mulţi dintre cei care au depus plângeri penale au adus şi înregistrări video făcute în Piaţa Victoriei.

187 de apeluri primite la numărul de urgență 112, în 10 august, au avut legătură cu mitingul diasporei, potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Ancheta procurorilor militari vizează trei paliere: în primul rând jandarmii care au fost foarte violenți, apoi şefii Jandarmeriei care au dat ordine şi în al treilea rând nivelul politico-administrativ. Ministrul de Interne, Carmen Dan şi prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru urmează să fie chemate să dea explicaţii în legătură cu implicarea în evoluţia evenimentelor din Piaţa Victoriei.

