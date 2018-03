INCREDIBIL! SANCȚIUNILE în cazul ŞOARECELUI din vitrina cu carne: Au fost amendați cu…(VIDEO)

În vitrina frigorifică a unui magazin Kaufland din Curtea de Argeş un şoarece a fost surprins cum miușuna nestingherit printre bucăţile de carne.

În urma acestei grozăvii, operatorul economic a fost amendat cu 20.000 de lei de către Protecția Consumatorilor, respectiv cu 9.000 de lei de către Direcția Sanitar Veterinară.

”Amenda, în cuantum de 20.000 de lei, a fost dată pentru că operatorul economic nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se asigura că produsele expuse spre comercializare sunt sigure. Nu este prima amendă pe care o ia respectivul hipermarket”, declară, pentru adevarul.ro, Violeta Nedelcu, comisar-şef la Protecţia Consumatorului Argeş.

Şi Direcţia Sanitar Veterinară (DSV) Argeş a amendat hipermarketul Kaufland cu 9.000 de lei. Într-un filmuleţ postat pe Facebook se vede cum şoarecele se plimba nestingherit în vitrină, iar o angajată încearcă să prindă rozătoarea, în timp ce un client o avertiza că ar putea să o muşte. Reprezentanţii Kaufland au anunţat că produsele respective au fost retrase şi distruse.

