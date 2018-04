Iohannis NU o revocă pe Kovesi din fruntea DNA (VIDEO)

Preşedintelui Klaus Iohannis a anunţat că a respins cererea de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA al Laurei Codruţa Kovesi.

Într-o conferinţă de presă, susţinută la Palatul Cotroceni, şeful statului a demontat acuzaţiile aduse de Tudorel Toader în raportul în 20 de puncte întocmit de ministrul Justiţiei prin care acesta a declanşat procedura de revocare.

"Motivele de revocare nu au fost de natură să mă convingă, în mare parte nici nu corespund prevederilor legale și prin urmare nu voi da curs acestei cereri de revocare", a afirmat Klaus Iohannis.

Președintele a subliniat și că avizul CSM prin care este respins raportul ministrului Justiției nu a putut fi ignorat și că în plus s-a bazat și pe analiza făcută de departamentele de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale.

Klaus Iohannis a criticat în termeni duri și raportul întocmit de Tudorel Toader numindu-l unul bazat pe păreri personale și care excedete prevederile stabilite pentru o astfel de procedură de revocare.

"Analizând motivele pentru care ministrul Justiției a solicitat revocarea, am constatat că autorul raportului care a însoțit propunerea consideră că aceasta este o luare de poziție față de dezbaterile publice din ultima perioadă, ceea ce clar induce percepția că evaluarea ministrului poate fi subiectivă. Această percepție este întărită și de prezența în cuprinsul raportului a unor aspecte referitoate la cariera profesională a ministrului Justiției. Unele din motivele care fundamentează propunerea utilizează date care fie nu sunt pertinente fie exced datele anunțate pentru evaluare. Unele decizii au fost interpretate și valorificate într-un sens cel puțin diferit de conținutul lor", a precizat Iohannis.

