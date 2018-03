Iohannis și Vucic, despre situația lui Sebastian Ghiță: În cursul zilei de joi vom avea un răspuns (VIDEO)

Situația lui Sebastian Ghiță a fost discutată în conferința de presă comună a președintelui Klaus Iohannis și a omologului său sârb, Aleksandar Vucic, aflat, joi, în vizită la București.

Întrebat de jurnalişti în ce stadiu este procesul de extrădare al fostului deputat, Klaus Iohannis a răspuns:

"Nu am discutat, dar pe urmă am aflat că vreţi să întrebaţi aşa ceva şi l-am întrebat pe preşedinte. A zis că nu ştie, dar cu siguranță lucrurile sunt pe făgașul normal, instanțele deliberează și se va da un verdict pe această chestiune. Mai mult nu a putut să-mi spună, mai mult nu pot nici eu. Nici nu cred că e treaba preşedinţilor să se ocupe de cei care fug de justiţie”, a spus Klaus Iohannis.

Liderul țării vecine a anunțat că în cursul zilei de joi va primi un răspuns despre cazul lui Ghiță, din partea ministrului Justiției de la Belgrad.

”Eu nu am prea multe date în acest sens, dar organele juridice se ocpă de această chetsiune. Când domnul președinte mi-a pus această întrebare, am transmis mai departe ministrului Justiției din Serbia. În cursul zilei de azi vom avea un răspuns la întrebarea dumeavoastră”, a declarat Aleksandar Vucic.

