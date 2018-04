Ion Iliescu a fost pus sub acuzare în dosarul Revoluției (VIDEO)

Ion Iliescu a fost pus sub acuzare în dosarul Revoluției. Fostul preşedinte s-a prezentat marți dimineaţă la Parchetul General, acolo unde procurorii l-au anunţat oficial că este urmărit penal în acest dosar. Le-au trebuit nu mai puţin de 29 de ani să îl pună pe fostul şef al statului sub acuzare în urma evenimentelor din decembrie 1989. Iliescu este acuzat de infracţiuni împotriva umanităţii.

În data de 13 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmărire penală pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu.

Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunţa că, în urma administrării de probe în dosarul Revoluţiei, concluzia anchetatorilor este că în decembrie 1989 nu a existat vid de putere.

Procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panică emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceauşescu care a contribuit, alături de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piaţa Palatului şi la declanşarea protestelor în Bucureşti.

