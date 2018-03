Irina Socol, fondatorul SIVECO și fostă prietenă cu Ana Marian Pătru, fostul președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP) a reacţionat dur la dezvăluirile acesteia.

Socol a dat publicităţii un drept la replică în care susține că Ana Maria Pătru minte şi că poate proba afirmația sa cu documente.

"Ana Maria Patru mi-a transmis din arestul preventiv mai multe scrisori olografe (...) din conținutul cărora reiese că mi-a solicitat 375.000 euro împrumut, susținând că este executată de către cămătari, iar în continutul acestor scrisori s-a plâns de faptul că avocații domniei sale nu au vizitat-o în primele 30 de zile de arest, motiv pentru aceasta sa-mi reproșeze că nu m-am impus în fața propriilor avocați și nu le-am solicitat acestora să accepte să o asiste și pe domnia sa, măcar în dosarele ce aveau ca obiect măsuri preventive și nu în dosarele de urmărire penală", spune Irina Socol.

Reproducem mai jos, integral, dreptul la replică al fondatoarei SIVECO, citat de stiripesurse.ro:

"Așa cum am observat, vizionând emisiunile și materialele de presă, în care d-na Ana Maria Pătru a oferit multiple interviuri, îmi sunt aduse acuzații nefondate de către aceasta, respectiv că eu i-aș fi impus d-nei Ana Maria Pătru fie să accepte un anumit avocat care să-i acorde sistență juridică în dosarele penale instrumentate de procurorii DNA Serviciul Teritorial Ploiesti, fie că i-aș fi impus acesteia, direct sau prin intermediul unor avocați, să scrie denunțuri împotriva unor terțe persoane.

In privința acestor aserțiuni, aș vrea să fac următoarele precizări, întrucât situația prezentată de d-na Ana Maria Pătru nu corespunde realității.

Astfel:

În cursul lunii octombrie 2016, ca urmare a unei sesizari din oficiu a DNA – Serviciul Teritorial Ploiești referitoare la modalitatea de încheiere și derulare a contractelor încheiate de AEP în domeniul IT, la sediul Autorității Electrorale Permanente au fost transmise adrese de către procurorii Serviciului Teritorial Ploiești, prin intermediul cărora au fost solicitate documente, date, informații legate de contractele încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în domeniul IT, aspect ce mi-a fost comunicat de către d-na Ana Maria Pătru.

În acest context, am avut o întrevedere cu doamna Pătru Ana Maria, în data de 13 noiembrie 2016, întrevedere care a durat aproximativ 2h și s-a rezumat la discuții legate de obiectul investigațiilor efectuate de DNA – Serviciul Teritorial Ploiești, d-na Ana Maria Pătru fiind îngrijorată și dorind să afle mai multe informații despre obiectul acestor investigații, sens în care mi-a spus ce ar trebui să declarăm în eventualitatea în care am fi fost citate de către DNA Ploiești.

Discuția a fost finalizată printr-o rugăminte ce mi-a fost adresată de Ana Maria Pătru de a ne ajuta reciproc în această investigație penală, în situația în care citarea noastră era iminentă, iar domnia sa dorea să meargă la sediul DNA – Serviciul Teritorial Ploiești mai înainte de a fi formulată vreo acuzație împotriva sa și fără a fi citată.

Ulterior acestei întrevederi, în aceeași zi, am primit nenumărate mesaje prin intermediul aplicației Whatsapp de la d-na Ana Maria Pătru, pe care înțeleg să le pun la dispoziția dvs și din conținutul cărora rezultă că aceasta a insistat în a mă convinge să declar anumite lucruri în fața procurorilor DNA Ploiești și să accept să merg împreună cu aceasta la DNA Ploiești, mai înainte de a fi emise citații în dosar pe numele nostru pentru ”a ne salva”.

Tot din conținutul acestor mesaje reiese faptul că d-na Ana Maria Pătru a avut inițiativa contactării aparătorilor mei aleși (alții decât dl. Ovidiu Bulai), solicitându-mi insistent numarele de telefon pentru a îi contacta.

Deși am enumerat d-nei Ana Maria Patru numele a 4-5 avocați pe care îi cunoșteam, dintre toți aceștia a contactat-o mai intai pe doamna avocat Angelica Enache atit telefonic cit si prin mesaje Whastapp, aceasta refuzind sa ii acorde asistenta juridica si sa stabileasca vreo intrevedere cu doamna Patru Ana Maria, ceea ce a determinat-o pe doamna Patru, sa imi comunice tot prin mesaje whastapp ca unul dintre aparatorii mei de la acea data a refuzat sa o asiste.

Ulterior, doamna Ana Maria Patru a fost retinuta, iar avocații care i-au acordat asistență juridică nu îi cunosc, aflind din presa ca acestia sunt sotii Ene.

Ana Maria Patru mi-a transmis din arestul preventiv mai multe scrisori olografe, pe care le pun la dispoziția dvs, din conținutul cărora reiese că mi-a solicitat 375.000 euro împrumut, susținând că este executată de către cămătari, iar în continutul acestor scrisori s-a plâns de faptul că avocații domniei sale nu au vizitat-o în primele 30 de zile de arest, motiv pentru aceasta sa-mi reproșeze că nu m-am impus în fața propriilor avocați și nu le-am solicitat acestora să accepte să o asiste și pe domnia sa, măcar în dosarele ce aveau ca obiect măsuri preventive și nu în dosarele de urmărire penală.

În acest context, faptul că i-am recomandat un avocat la cererea acesteia, respectiv pe domnul Ovidiu Bulai, care a vizitat-o în arestul preventiv și pe care dumneaei l-a acceptat, nefiindu-i impus de nicio altă persoană, nici de către mine, nici de către apărătorul meu ales sau procurorii DNA Ploiești, nu semnifică că i-ar fi fost încălcat vreun drept la apărare, în condițiile în care acest domn avocat a fost singurul care după 30 de zile de arest preventiv ale d-nei Ana Maria Pătru a formulat pentru prima dată, exclusiv în scopul apărării acesteia, cereri de revocare a măsurii arestului preventiv, comparativ cu toți ceilalți avocați pe care domnia sa îi desemnase ca fiind apărători aleși în dosar și care nu formulaseră nicio cerere in scopul obtinerii libertății sale.

În ceea ce privește situația d-lui avocat Ovidiu Bulai, aș vrea să fac următoarele precizări:

Dl. avocat Ovidiu Bulai nu a fost apărătorul meu în ultimii 5 ani, nu mi-a acordat asistență juridică sau consultații juridice în dosarele penale în care este cercetată d-na Ana Maria Pătru, iar între acest domn avocat și avocații care îmi acordă asistență juridică nu există nicio relație profesională sau de prietenie.

De asemenea, aș vrea să mai precizez și faptul că atât avocații mei care provin din mai multe case de avocatură, cât și dl. avocat Ovidiu Bulai, care a fost angajat de către d-na Ana Maria Pătru prin semnarea contractelor de asistență juridică și a delegațiilor avocațiale de către aceasta, nu au avut anterior acestei cauze penale alte dosare în instrumentarea procurorilor din cadrul DNA Serviciul Teritorial Ploiești, astfel încât procurorii din această structură de parchet nu aveau cum să-i recomande d-nei Pătru sau să îi impună avocați din Baroul București care îmi acordau asistență juridică și pe care procurorii nu îi cunoșteau.

Este regretabil faptul că d-na Pătru alege să prezinte in spatiul public informatii false si sa denigreze diverse persoane precum avocati, procurori, etc.

In ceea ce privsete afirmatia doamnei Patru Ana Maria potrivit careia eu sau avocatii cu delegatii in dosarele dumneaei i-am fi solicitat sa formuleze denunturi in fata procurorilor din cadrul Serviciul Teritorial Ploiesti, precizez urmatoarele:

Nu i-am solicitat acesteia nici direct si nici indirect sa formuleze vreun denunt, neavind niciun interes in acest sens.

Doamna Patru, asa cum rezultă din mesajele Whatsapp pe care înțeleg să vi le pun la dispoziție pentru a fi informată corect opinia publică, înainte de a fi citată prima oară la DNA Ploiești, mi-a scris că dorește să negocieze cu procurorii, să formuleze denunțuri, ”să ne salvăm”.

Prin urmare, a fost voința domniei sale să uzeze de acest demers, și-a ales persoanele despre care a dorit să scrie, iar această chestiune formează obiectul unui dosar penal în care se va stabili cu siguranță adevărul, iar opinia publică va fi informată în mod corect și complet.

În acest dosar am efectuat testul poligraf pentru a dovedi că cele afirmate de mine corespund realității, iar d-na Ana Maria Pătru a refuzat testarea poligraf.

În speranța că veți prezenta în mod obiectiv împrejurările concrete în care au avut loc anumite evenimente din viața d-nei Pătru și la care am asistat ca urmare a implicării mele de către d-na Ana Maria Pătru, vă mulțumesc pentru posibilitatea de a exprima un punct de vedere – drept la replică cu privire la acuzațiile nefondate ce îmi sunt aduse de către această persoană".

Joi seară, într-o emisiune la Antena 3, Ana Măria Pătru a susţinut că denunţătorul din dosarul său de la DNA este chiar fosta sa prietenă, Irina Socol (Detalii AICI).