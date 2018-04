Andreea Petruţ, o tânără din localitatea bistriţeană Codlea care locuieşte în Bucureşti acuză Inspectoratul de Jandarmi Bistriţa-Năsăud că i-a folosit o fotografie într-un pliant pentru "Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice" fără a avea aprobare.

În replică, reprezentanţii jandarmeriei spun că au exemplificat un comportament adecvat şi nu unul ilegal sau necorespunzător, conform Adevărul.

„Am fost şocată când un amic din Bistriţa mi-a trimis fotografiile cu fly-erele cu poza mea distribuite prin oraş de Jandarmeria Bistriţa, într-un pliant pentru „Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice”.

„Nu-mi doresc ca imaginea mea să fie utilizată în campaniile jandarmeriei în contextul ilustrării faptelor antisociale. Nu mi se pare deloc în regula ca un om cu o portavoce să devina un simbol al faptelor antisociale la adunările publice.

Toţi cei care mă cunoaşteţi şi m-aţi văzut protestând în ultimii ani stiţi că nu am instigat niciodată la încălcarea legii, la violenţa şi nu am manifestat un comportament sau limbaj necorespunzator vis'a'vis de forţele de ordine. Am protestat mereu paşnic, singura diferenţă dintre mine şi alte zeci de mii de protestatari fiind că am avut o portavoce prin care încercam sa anim oamenii şi să dau din energia mea mulţimii.

Dacă aveţi mai multe cunoştinţe în drept ca mine şi puteţi să vă daţi seama dacă publicarea şi distribuirea fotografiei mele în contextul acesta constituie o încalcare a Legii drepturilor de autor sau a dreptului la imagine reglementat prin Codul Civil, vă rog mult, daţi-mi un semn”, a postat tânăra pe contul personal de Facebook.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud spune în replică că fotografia a fost luată de pe site-uri de ştiri care promovează protestele, iar postarea ei pe pliante nu incriminează pe cineva, ba chiar prezintă un comportament adecvat.

"Pliantul a fost realizat pentru activitatea de prevenire, nicidecum nu era o idee de a incrimina o activitate a cuiva. Mai mult, am exemplificat un comportament adecvat, în cadrul participării la o acţiune de protest. Nu am vrut să arătăm prin acele pliante un comportament „aşa nu”, a explicat pentru Adevărul, Georgeta Căşvan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.