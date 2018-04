Judecătoarea CCR Mona Pivniceru, DEZVĂLUIRI despre presiunea serviciilor secrete privind numirea procurorului-şef DNA

Fostul ministru al Justiţiei din perioada guvernării USL, Mona Pivniceru, susţine că nu a avut niciio presiune din partea serviciilor secrete în timpul mandatului său privind numirea procurorului-şef DNA.

"Nu, nu am avut", a răspuns Mona Pivniceru când a fost întrebată dacă a fost supusă unor presiuni a serviciilor secrete.

Aceste declaraţii vin în contextul scandalului privind implicarea SRI, respectiv a fostului director George Maior şi a fostului prim-adjunct Florian Coldea, în numirea lui Kovesi în fruntea DNA în timpul mandatului lui Victor Ponta.

De asemenea, actualul judecător CCR a declarat după audierea în Comisia parlamentară de anchetă SIPA că la plecarea din funcţia de ministru la Justiţie a lăsat un proiect de hotărâre privind lichidarea arhivei SIPA.

"Întrebarea a fost ce demersuri am făcut în perioada mandatului meu în legătură cu arhiva SIPA şi am explicat comisiei că la plecarea mea din mandatul de ministru al Justiţiei era pe site-ul Ministerului de Justiţie un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la lichidarea acestei arhive, în sensul intrării în ea a unei comisii compuse din reprezentanţii Ministerului Justiţiei, ai Arhivelor Naţionale, observatori din partea magistraţilor, judecători şi procurori, care urmau să verifice documentele lipsite de semnificaţie care urmau a fi distruse, documentele personalului ANP care trebuiau pentru pensii, carnetele de muncă care trebuiau scoase şi predate titularilor lor, iar restul arhivei depusă la arhivele statului şi secretizate pe o perioadă de 50 de ani. Ulterior am văzut că domnul ministru Toader a reluat cumva, în linii mari, acelaşi proiect şi deja este HG în vigoare", a precizat Pivniceru.

Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie i-a audiat, marţi, pe foştii miniştri ai Justiţiei Mona Pivniceru, Rodica Stănoiu şi Robert Cazanciuc.