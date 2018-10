Județul Bistrița-Năsăud a reușit să ia 64% dintr-o linie de finanțare europeană cu ajutorul unor elevi

Zece elevi ai Colegiului Național „Petru Rareș” din Beclean, Bistrița-Năsăud, au reușit să ajute Consiliul Județean să-și pună la punct drumurile din județ cu fonduri europene.

Astfel, elevii au ajutat la depunerea a 5 proiecte, care totalizează 105 milioane de euro pentru a moderniza 31 de sectoare de drum din județ, făcând Consiliul Județean Bistrița-Năsăud campion la acest capitol.

Finanțarea atrasă prin Programul Operațional Regional înseamnă 64% din suma totală a finanțării, care era de 165 de milioane de euro pentru drumurile județene din întreaga țară.

Mai exact, elevii au ajutat la încărcarea documentelor necesare în spațiul virtual într-un timp foarte scurt, cinci ore.

Aceștia își făcuseră antrenamentul tocmai la Primăria Beclean, unde, în trecut, au ajutat tot la depunerea de proiecte. Spre exemplu, unul dintre elevi introducea formulare tastând cu ambele mâini, la două laptopuri.

„La sugestia domnului Nicolae Moldovan de la Beclean am apelat la o echipă de 10 liceeni inimoși și foarte pricepuți, care fac parte dintr-un cerc de robotică și care coordonați de directorul Cristian Nicula (n.r. directorul Colegiului Național „Petru Rareș”) ne-au ajutat la încărcarea documentelor în platformă. Au avut tehnica proprie și cu ce am pus noi la dispoziție am reușit să încărcăm toate documentele în mai puțin de 5 ore”, a declarat pentru Bistrițeanul.ro, administratorul județului Florin Moldovan.