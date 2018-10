"Justiţie, nu corupţie!". Peste 1.000 de persoane la protestul din Piața Victoriei

UPDATE 20.30: Numărul protestatarilor a depășit 1.000. Oamenii scandează ”Justiţie, nu corupţie”, ”Demisia” şi ”PSD, ciuma roşie”.

Dispozitivul de jandarmi este mic şi nu sunt garduri pentru împrejmuirea pieţei.

Circa 800 de persoane protestează duminică seara în Piața Victoriei, în contextul în care Guvernul Dăncilă a adoptat o Ordonanță de Urgență extrem de controversată ce modifică Legile Justiției.

Oamenii scandează "Justiţie, nu corupţie", "Demisia", "PSD ciuma roşie" și ''Jos penalii!''. De asemenea, ei scandează și împotriva lui Liviu Dragnea: ”Cât de javră poți să fii, să gazezi niște copii!”.

Manifestanții arborează steaguri ale României, UE, SUA, dar şi cu #rezist.

Protestul împotriva OUG92 a fost anunțat pe Facebook de către mișcările civice Rezistența și Corupția Ucide:

”Pentru un singur om și camarila lui de pușcăriabili, de doi ani, o guvernare întreagă încearcă să distrugă Justiția.

Au început cu OUG 13. Am ieșit în stradă și i-am oprit.

Au continuat cu Legile Justiției. Am ieșit în stradă și Uniunea Europeană a reacționat.

Au încercat să ignore semnalele din Europa și au adoptat Codurile Penale care îi scapă pe infractori. Am ieșit în stradă și vocea noastră s-a auzit până la Comisia de la Veneția.

Acum, s-au întors de unde au început: la OUG 92, care amenință activitatea DNA și a Parchetului General.

În același timp, au încercat să ne intimideze cu violența fizică, așa cum a fost pe 10 August și să ne sperie cu amenzi, așa cum a mințit Norica Nicolai, când a spus că protestele spontane sunt interzise.

Nu, în democrație niciodată nu va fi interzis să îți strigi nemulțumirea față de un grup de infractori care încearcă să scape de pușcărie luând țara ostatică. Iar România este și va rămâne o democrație.

Este timpul să ieșim din nou în stradă. Să fim mulți, puternici și să-i oprim din nou”.