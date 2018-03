Justiție: Protestatarii îi pot spune ”Fuck!” vicecancelarului austriac (VIDEO)

Curtea de Apel din Viena a stabilit că ai dreptul să-i arăți degetul mijlociu vicecancelarului și că îi poți spune ”Fuck!”, atât timp cât ai argumente. Magistrații austrieci au susținut că un astfel de comportament, argumentat, ar trebui permis în virtutea dreptului la liberă exprimare.

Vicecancelarul Heinz-Christian Strache a chemat în instanță o grupare de extremă stângă pentru ”insulte publice”, după ce a fost înjurat în timpul unei manifestări. O primă instanță i-a respins plângerea, iar Curtea de Apel a menținut hotărârea, precizează AFP.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.