KAUFLAND susține că șoarecele filmat la raftul de lactate a fost plasat intenționat (VIDEO)

Kaufland România vine cu lămuriri în scandalul izbucnit după ce un cumpărător a filmat un șoarece printre produsele lactate.

Înregistrarea, făcută în magazinul Kaufland din Arad, a devenit virală pe rețelele sociale săptămâna trecută. Kaufland România susține, însă, că există o campanie orchestrată împotriva sa, iar ”șoarecele a fost plasat în magazin”, înainte de a fi filmat. În spirijinul afirmațiilor sale, compania a prezentat imaginile extrase de pe camerele de supraveghere.

