Klaus Iohannis, despre nominalizarea lui Gabriel Vlase la șefia SIE:  A fost fix propunerea mea. Nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că l-a nominalizat pe Gabriel Vlase la conducerea SIE bazând-se pe experiența și expertiza acestuia și că nu s-a consultat cu reprezentanții PSD îaninte de a lua această decizie.

Întrebat cum a ajuns să-l nominalizeze pe Vlase, șeful statului a răspuns: „Printr-o analiză atentă. Am analizat candidații posibili pentru această președinție ținând cont de experiență, de expertiză, de pregătire. Apoi l-am invitat pe domnul Vlase, i-am spus că analiza a condus la această oportunitate pentru domnia sa și a acceptat-o. A fost fix propunerea mea. Nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă”.

