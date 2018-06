Klaus Iohannis, despre numirea lui Felix Bănilă la conducerea: Decizia de ULTIM MOMENT a președintelui (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a asigurat pe procurorii DIICOT că le va răspunde la scrisoarea prin care i-au cerut să nu-l numească pe Felix Bănilă șef al Direcției.

„Răspunsul pe care îl am o să-l aflați atunci când este, fiindcă eu trebuie să iau o decizie în această chestiune, dar asta nu așa pe stradă”, a spus Klaus Iohannis.

În 11 iunie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că i-a trimis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a procurorului Oliver-Felix Bănilă la conducerea DIICOT.

