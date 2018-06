Klaus Iohannis, despre presiunile asupra judecătorului CCR Petre Lăzăroiu: Nu a fost vorba de așa ceva (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că nu există niciun fel de presiune din partea sa asupra judecătorului CCR Petre Lăzăroiu care a dezvăluit recent că a avut o discuție cu consiliera prezidențială Simina Tănăsescu, iar aceasta i-ar fi spus că "are o misiune ingrată", după ce la Cotroceni a fost depusă o solicitare a unui ONG de revocare din funcție a magistratului.

”Știu că a existat o discuție. Știu că s-a dat un comunicat care conține tot ce trebuia spus. A fost o discuție, dar am rămas foarte surprins cum unii au intrepretat ca o presiune din partea Cotrocenului. Nu există nicio presiune. Eu nu fac nicio presiune asupra unui judecător. Nici vorbă de o presiune. Doamna Tănăsescu mi-a spus că există o sesizare din partea unui ONG și dacă îi dau voie să îi spună domnului Tănăsescu. Mi s-a părut că este corect ca persoana vizată măcar să știe, fără ca această chestiune să fie interpretată ca o presiune. Întreaga chestiune a fost denaturată din motive pur politice. Habar n-am de ce judecatorul Lăzăroiu a intrat în acest joc”, a declarat Iohannis.

Întrebat dacă va emite decretul de revicare din funcție a lui Petre Lăzăroiu, Klaus Iohannis a răspuns: ”Nu a fost vorba de așa ceva. A fost o discuție teoretică între doi specialiști. Nu am decis absolut nimic legat de această chestiune”.

