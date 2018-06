Klaus Iohannis l-a primit la Cotroceni pe asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Wess Mitchell (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis l-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa și Eurasia, Wess Mitchell.

Adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa şi Eurasia, Wess Mitchell, s-a întâlnit luni cu mai mulţi oficiali români şi analişti independenţi, ocazie cu care emisarul lui Donald Trump a lăudat instituțiile anticorupție și sistemul judiciar din România.

Wess Mitchell a vorbit despre situaţia în care se găsea ţara noastră în comunism, pentru a scoate în relief progresele făcute în ultimii ani.

„SUA sunt alături de voi la fiecare pas. Aș vrea să ne gândim cât de departe a ajuns România. Acum 30 ani era printre cele mai sărace state din Europa, românii aveau 100 de dolari pe lună și adesea nu aveau curent electric și aliment. Românii erau torturați și adesea executați în momentul în care manifestau nesupunere față de regim”, a spus Mitchell.

El a vorbit apoi despre paşii importanţi făcuţi de România în ultimii ani, când în ţara noastră a construit un sistem judiciar puternic şi instituţii anticorupţie pe măsură. Mai mult, adjunctul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa şi Eurasia a afirmat că România este un model pentru ţările vecine.



"Acum, România este parte din UE, economia României este printre cele mai dinamice. România a construit un sistem judiciar puternic și instituții anticorupție la care victimele comunismului nici măcar nu puteau să viseze", a mai spus adjunctul Secretarului de Stat al SUA.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.