Klaus Iohannis: Modificările la Codul de procedură penală, făcute cu dedicație pentru Liviu Dragnea. Este pur și simplu inadmisibil (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis i-a acuzat marți social-democrați că vor să amputeze puterile justiției, referindu-se la votul de luni seară privind modificările la Codul de procedură penală care, susține șeful statului, sunt făcute cu dedicație pentru liderul PSD Liviu Dragnea.

”Viteza ca viteza, am mai avut situații când s-a votat noaptea. Rezultatul m-a întristat și mă întrisetază. Vedem tot mai clar că PSD nu doar că încearcă să amputeze puterile președintelui, ci și puterile justiției, ceea ce este foarte, foarte grav.

Acum vedem totuși ceva nemaiîntâlnit în ultima vreme. Majoritatea PSD votează legi pentru șeful lor, cu dedicație pentru Liviu Dragnea, ceea ce este pur și simplu inadmisibil. Dacă citim unele modificări, vedem că multe sunt făcute cu dedicație, altele sunt făcute clar pentru a opri procesul din investigație.

Voi folosi prerogativele constituționale pentru a îmbunătăți acest text. La momentul potrivit o să scriu aceste chestiuni fie CCR, fie Parlamentului”, a declatat Iohannis.

Președintele a mai spus că toți oficialii cu care s-a întâlnit s-au interesat de situația din justiție.

”Confirm că toți musafirii mei s-au interesat și sunt foarte îngrijorați de această abordare a PSD pe această lege care s-a votat aseară foarte tarziu”, a mai spua Klaus Iohannis.

