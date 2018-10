Klaus Iohannis: Rămân un garant al valorilor democratice și continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupției

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, într-o intervenție în plenul Parlamentului European, că România va rămâne în continuare un adversar al celor care vor să regreseze în lupta împotriva corupției.

”Noi, românii, în 1989 am decis că nu mai suportăm dictatura comunistă. De atunci, noi românii construim o democrație bazată pe valorile europene, pe valorile UE. În acești 30 de ani România s-a schimbat profund. Suntem o țară din estul Europei care în continuare.

România este o țară cu o economia în creștere, România este o țară care asigură un pol de stabilitate în regiunea în care vorbim, România este o țară respectată și apreciată pentru securitatea pe care o oferim în regiune și în NATO și în altă parte. Noi am înțeles că nu putem fi doar un receptor de securitate și am înțeles să ne asumăm un rol mult mai greu, acela de furnizor de securitate.

România este un stat de drept, România este un stat democratic, în România este o dezbatere politică și în România există o democrație vie.

Nu vreau să intru în detaliile dezbaterilor politice interne din România, dar pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân un garant al valorilor democratice și continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupției”, a spus șeful statului.

Klaus Iohannis a atras atenția și asupra faptului că una dintre problemele Europei se referă la conexiunea dintre cetățean și politicieni.

”Cred că în Europa avem mai multe probleme. Una este conexiunea dintre cetățean și politician. De multe ori, aceasta este una slabă. Cetățenii nu înțeleg ce fac politicienii și politicienii nu înțeleg ce vor cetățenii.

În România, cetățenii au spus clar ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de români, am înțeles să continui aceste mesaj cu care am început: o Românie puternică intregrată profund în UE, care păstreaza intact statul de drept și care luptă cu rezultate notabile împotriva corupției”, a mai spus Klaus Iohannis.