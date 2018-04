Klaus Iohannis, replică fermă pentru Tudorel Toader: Nu există niciun temei pentru sesizarea CCR. Din punctul meu de vedere, procedura s-a finalizat (VIDEO)

Klaus Iohannis a declarat miercuri că, din punctul său de vedere, nu există un conflict constituțional între Președinție și Guvern și, ca atare, consideră că nu există niciun temei pentru ca ministrul Justiției să sesizeze Curtea Constituțională după refuzul de revocare din funcție a șefei DNA Laura Codruța Kovesi.

„După părerea mea nu exista niciun conflict și niciun temei pentru sesizarea CCR. Legea lasă la latitudinea președintelui dacă acceptă sau nu această propunere de revocare. Nu există niciun temei. Ar fi deosebit de ciudat dacă de fiecare dată când un decident ia o decizie care nu convine unui partener sau unei instituții, să ne aflăm în fața unui conflict constituțional. Putem înțelege nemulțumirea personală a ministrului pentru că nu i-a fost acceptată cererea. Ce să judece Curtea, că nu am fost de acord într-o chestiune în care legea îmi spune expres că eu pot să fiu de acord sau nu? Din punctul meu de vedere, procedura s-a finalizat”, a declarat miercuri Klaus Iohannis.

Precizările șefului statului vin în contextul în care ministrul Tudorel Toader a anunțat că vrea să trimită luni o sesizare la CCR după decizia luată de Klaus Iohannis în privința procurorului-șef al DNA.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.