Klaus Iohannis: România, o țară profund atașată proiectului european. Europa este România și România este Europa (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a dat asigurări, marți, în discursul său despre viitorul Uniunii Europene, că România este o țară profund atașată proiectului european.

”În urmă cu 11 ani, când România s-a alăturat acestei familii mă simțeam extrem de mândru. Anul viitor când România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene va fi un an de răscruce. Este datoria noastră să creionăm viitorul Europei, alături de toți românii mă simt mândru în calitate de român și de cetățean european pentru că mândria națională și mândria europeană nu constituie noțiuni erodate. Europa este România și România este Europa.

Lecția democrației este una dintre cele mai importante de aceea apreciem cu atât mai mult valorile europene. România este o țară profund atașată proiectului european. Suntem o democrație tânără.

Românii și-au făcut auzită vocea atunci când au trebuit să apere statul de drept. Tânăra generație crede în democrație, din entuziasmul acestor tineri remarcabili se hrănește și optimismul în privința viitorului Europei”, a spus Klaus Iohannis în discursul din Parlamentul European.

Șeful statului a mai precizat că țara noastră este capabilă să să fie un furnizor de securitate pentru întreaga Uniune Europeană.

”Pentru România securitatea este un domeniu important, suntem capabili să fim un furnizor de securitate pentru întreaga UE așa cum o facem în cadrul NATO.

UE s-a clădit pe o dorință cât se poate de umană și profundă, aceea de pace pe continentul european această pace internă, cu toate ingredientele sale, a devenit un bun de export extrem de prețios. A venit momentul să ne întoarcem cu acest model către interior.

Vă îndemn să păstrăm unitatea drept cuvânt de ordine al viitorului, o unitate care nu va veni de la sine”, a mai declarat Klaus Iohannis.

