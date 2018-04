Kovesi, din nou în vizorul Inspecției Judiciare. Șefa DNA, acuzată că a încălcat Constituția (VIDEO)

Inspecția Judiciară cere sancționarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, pentru că nu s-a prezentat la audierile comisiei de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, încălcând Constituția.

Amintim că luni inspectorii au mers la sediul DNA pentru a afla dacă neregulile descoperite la ultima anchetă au fost rectificate de conducerea Direcţiei.

Potrivit Inspecţiei Judiciare, verificările vizează "remedierea unor deficienţe" şi au loc în perioada 16-20 aprilie, echipa de control fiind formată din trei inspectori judiciari. Raportul cu rezultatele controlului ar urma să fie trimis Consiliului Superior al magistraturii până în 25 mai.

