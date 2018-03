Kovesi: Inculpaţii PREFERĂ SĂ PETREACĂ TIMP ÎN PUŞCĂRIE, dar SĂ NU LI SE IA AVEREA. Recuperarea prejudiciilor este O PRIORITATE (VIDEO)

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat marți, că recuperarea prejudiciilor este o prioritate a instituției care o conduce. Cu toate acestea, șefa DNA a precizat că, potrivit unui studiu, inculpații preferă să stea în spatele gratiilor decât să li se ia averea.

”Atunci când vorbim de recuperarea prejudiciilor, trebuie să avem în vedere că nu numai condamnarea poate să ducă la o prevenire a faptelor de corupție. În ultimii ani s-a demonstrat că recuperearea prejudiciilor poate duce la acest fapt. Am citit un studiu european care spunea ca inculpații preferă să petreacă timp în pușcărie, dar să nu li se ia averea. Lucru care se confirmă.

În ultimii ani, cel puțin din punctul de vedere al legislației s-au facut pași importanți. Elementul care a dus la acest lucru este introducerea instituției confiscării extinse, în 2012. Ca procuror șef al DNA am considerat întotdeauna că recuperea prejudiciilor constituie o prioritate. Ne-am propus să înființăm un compartiment format din polițiști specialiști, care are ca principală atribuție dublarea investigației penale cu una financiară. Poate verifica conturi bancare, proprietăți, nu doar în România, ci și în străinătate. Noi investigăm fapte de corupție la nivel înalt. De cele mai multe ori investigăm persoane cu funcții înalte sau cu averi impresionate și atunci sigur că așteptările noastre legate de recuperarea prejudiciilor sunt foarte mari”, a spus Kovesi.

