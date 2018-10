Legendarul fotbalist Ilie Balaci, condus pe ultimul drum de mii de oameni: Imagini emoționante de la Craiova (VIDEO)

Legendarul fotbalist al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, a fost condus pe ultimul drum de sute de prieteni, fani și oameni de fotbal. Trupul neînsuflețit al sportivului a fost dus marți pentru ultima dată și pe stadionul Ion Oblemenco.

Mii de oameni au venit pentru a-și lua rămas bun de la mare fotbalist. Sicriul cu trupul lui Ilie Balaci a fost scos din Biserica Sfântul Ilie în aplauzele celor prezenţi. Un sobor de preoţi, în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei au oficiat slujba. Înainte de a ajunge la biserică, sicriul cu trupul neînsufleţit a fost depus la stadionul "Ion Oblemenco".

„Te vom iubi mereu!", au scandat fanii Universității Craiova.

Pe stadionul Ion Oblemenco au ajuns pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ilie Balagi, Gică Hagi și Gică Popescu. De asemenea, întreg lotul Universității Craiova a venit pentru a-și lua rămas bun de la cel mai bun fotbalist din istoria alb albaștrilor.

Ilie Balaci a fost decorat post-mortem de preşedintele Klaus Iohannis. Marea legendă a fotbalului românesc a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler, "pentru remarcabila sa carieră de fotbalist, pentru talentul cu care a promovat, timp de mai multe decenii, valoarea sportului. Marele jucător, supranumit, "Minunea blondă", s-a stins duminică, la vârsta de 62 de ani.

