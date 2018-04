Lia Olguţa Vasilescu, anunţ important privind problema sporurilor şi salariilor din Sănătate (VIDEO)

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a oferit detalii suplimentare în cadrul emisiunii "Se întâmplă acum", moderată de Tudor Barbu, privind problema sporurilor din sănătate care a dus la proteste spontane la mai multe spitale din ţară.

"Nu e normal să ajungem în situaţia în care avem sporuri în cuantum mai mare decât salariul. (...) Salariile nu au scazut faţă de 2016 la niciun bugetar, cu excepţia celor care săreau de grila din 2022.

În ceea ce priveşte sporurile este un regulament de sporuri făcut de Ministerul Sănăţii în care ne-am aşezat alături de liderii de sindicat. Grile astea de sporuri sunt făcute de liderii de sindicat", a afirmat Olguţa Vasilescu.

Precum afirmase anterior Dan Bucurat, invitat în studio, Olguţa Vasilescu a transmis că la spitale Marius Narsa şi Bagdasar Arseni s-a rezolvat problemele privind sporurile care au făcut ca angajaţii unităţii să protesteze.

"În ceea ce priveste Marius Nasra şi Bagdasar Arseni, aşa cum a anunţat colegul s-a rezolvat problema pentru că au venit la minister şi împreună cu doamna ministru au reuşit să o rezolve", a anunţat ministrul Muncii.

Privind problema unor scăderi de sporuri pentru anumite categorii personal, Olguţa Vasilescu a precizat că ar fi anormal ca secretarele unui spital să fie mai mari decât ale medicilor.

"Eu am luat aleatoriu 8 spitale din București și m-am uitat peste regulamentul lor de sporuri. Am văzut că secretarele aveau spor de medic de 65% la care se adăuga 15% spor de calculator, toate secretarle din cele 8 spitale aveau salariile mai mari decât medicii pentru că aveau sporuri mai mare decât medicii. E corect așa ceva? Eu nu cred!", a precizat ministrul Muncii.

