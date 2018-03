Liviu Dragnea a dezvăluit ce a discutat cu Frans Timmermans: ”I-am spus că din partea noastră...”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, după întâlnirea cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, că a discutat cu acesta despre legile justiției, despre ridicarea MCV, precum și despre modificiarea Codurilor Penale din România.

”Am discutat despre legile justiției. De asemenea, am discutat despre amendamentele depuse de către CSM și asociațiile de magistrați, deespre verificara acestora de către Curtea Constituțională. Am discutat despre codurile Penale și am spus că sunt 3 motive principale pentru care vom continua discuțiile pe acestea: două Directive ale UE, deciziile Curții Constituționale și recomandările Comisiei de la Veneția.

Am discutat despre MCV și i-am spus că din partea noastră există dorința ca acest Mecanism de Cooperare și Verificare trebuie ridicat cât mai rapid. Am spus că trebuie îndeplinite două condiții: obiectivele din MCV să nu mai fie într-o permanentă schimbare și să fie luate în considerare progresele înregistrate de România”, a declarat Liviu Dragnea.