Liviu Dragnea, anchetat în Brazilia pentru ”PORTOCALE”: Șeful PSD este suspect într-un caz de spălare de bani (VIDEO)

Liviu Dragnea este anchetat în Brazilia. Potrivit jurnaliștilor de la RISE Project, şeful PSD şi Mugurel Gheorghiaș, fost acționar principal al TelDrum, sunt suspecți într-un caz de spălare de bani în țara sud-americană.

”Anchetați pentru portocale”, titrează publicațiile braziliene. În portugheză, Laranja, "portocală", este termenul pentru interpuși, oameni folosiți de politicieni corupți sau criminali pentru a-și ascunde implicarea în diverse afaceri necurate.

Confirmarea că autoritățile braziliene au demarat o investigație care îl vizează pe liderul PSD a fost obținută de jurnaliștii de la RISE Project și de cei de la Folha de São Paolo, una dintre cele mai mari publicații din Brazilia. Procurorul federal din Brazilia, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, a confirmat că atât Liviu Dragnea, cât și fost acționar principal al TelDrum, Mugurel Gheorghiaș fac subiectul anchetei din Brazilia.

Cercetările au pornit după ce procurorii din România au luat legătura cu ei, în luna iulie a anului trecut. Barbosa Guimaraes a declarat că încearcă să determine dacă Liviu Dragnea a folosit "portocale" ca să spele bani și să achiziționeze proprietăți în Brazilia.

Potrivit procurorului federal, şeful PSD este suspectat că ar fi folosit bani proveniți din afaceri corupte din România la achiziția de proprietăți pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.

Anchetatorii din Brazilia investighează două "portocale", adică doi interpuși. Potrivit sursei citate, primul este Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate al lui Dragnea și fost acționar principal al TelDrum SA. Gheorghiaș deține o firmă braziliană pe care a folosit-o pentru a cumpăra o vilă de lux, dotată cu teren de tenis și piscină pe malul oceanului Atlantic. Alintată "Casa Grande" de Dragnea și anturajul său, vila i-a găzduit, în numeroase rânduri, pe șeful PSD, pe Costel Comana și pe alți oaspeți din România. Brazilienii suspectează că Gheorghiaș a fost "portocala" lui Dragnea.

A doua "portocală" anchetată de brazilieni este localnicul Cauby Cursino Campos Junior. Este vorba despre un fost taximetrist, îmbogățit în urma afacerilor cu românii. Acesta a semnat toate documentele tranzacțiilor braziliene derulate de Costel Comana sau Mugurel Gheorghiaș, notează RISE Project.

Tot potrivit sursei citate, Mugurel Gheorghiaș a introdus bani în Brazilia de cel puțin șase ori în timp ce era acționarul principal al TelDrum SA.

