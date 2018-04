Liviu Dragnea anunță un miting de amploare al PSD pentru susținerea familiei tradiționale (VIDEO)

Liviu Dragnea a anuțat luni, la finalul ședinței ComitetruluI Executiv al PSD, că social-democrații au luat decizia de a organiza un miting de amploare pentru susținerea familiei tradiționale.

”Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o azi este legată de propunerea pe care am facut-o colegilor, să organizăm un miting mare al PSD pentru a susține familia tradițională, pentru a nu exista niciun echivoc în abordarea PSD pe acest subiect”, a anunțat Liviu Dragnea.

