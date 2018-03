Prezenţa iubitei lui Liviu Dragnea la Congresul de sâmbătă a PSD a aprins discuţiile din spaţiul public privind o iminentă nuntă pe care o pregătesc cei doi.

Viorica Dăncilă şi Gabriela Firea s-au arătat imediat dispuse să fie naşe de cununie în caz de căsătorie, dar acest lucru nu a provocat decât amuzamentul liderului PSD.

"Știți ceva? De mult timp am văzut că fiecare vrea să fie nașul meu", a comentat ironic Liviu Dragnea.

În ceea ce priveşte căsătoria, Liviu Dragnea s-a mulţumit în a spune presei că "va vorbi când va fi cazul".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.