Liviu Dragnea, susținere totală pentru Tudorel Toader: Ce spune despre raportul prezentat de ministrul Justiției (VIDEO)

Președintele PSD Liviu Dragnea și-a declarat luni susținerea totală pentru ministrul Justiției Tudorel Toader, precizând că raportul în baza căruia acesta a cerut revocarea din funcție a șefei DNA nu poate fi combătut.

”Eu am citit cu foarte mare atenție raportul domnului Tudorel Toader. Și vreau să vă spun că-l susțin pe ministrul Toader, fără niciun fel de ezitare.

Acel raport nu poate fi combătut de cineva de bună-credință. Că acel raport poate fi interpretatat în alte moduri, că sunt motive care țin de oportunități politice.

Am ținut să fac această precizare pentru că a fost o avalanșă de critici împotriva dumnealui”, a declarat Liviu Dragnea.

