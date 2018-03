Loto 6/49. Combinaţiile cu 2 şi 4 au fost majoritare. GREU DE CÂŞTIGAT…Tragerea de joi intră în istorie

Loteria Română a efectuat o nouă extragere la Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc chiar de Ziua Femeii, 8 martie.

Iată rezultatele tragerilor începând cu orele 17,30.

Loto 6/49

12 4 24 42 31 2

Joker

35 45 13 4 24 + 2

Loto 5 din 40

17 28 29 24 16 21

Noroc

4 0 4 5 8 6 2

Super Noroc

5 2 3 3 2 9

Noroc Plus

1 7 7 0 9 3

NUMERELE EXTRASE duminică, 4 martie 2018

Loto 6/49

17 40 3 31 19 41

Loto 6/49 Suplimentar

20 40 19 32 39 29

Joker

39 34 21 10 30 +4

Joker Suplimentar

38 1 25 30 7 +7

Loto 5 din 40

30 17 6 15 40 8

Loto 5/40 Suplimentar

7 4 3 37 1 22

Noroc

8 4 0 2 0 3 2

Super Noroc

7 1 2 7 2 3

Noroc Plus

2 4 5 5 1 6

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste tei milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,78 milioane de lei, fiind cel mai mare report din istoria jocului. La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 36.000 de lei.