Lovitură de grație a SRI: Colegiul Național de Informații va fi desființat. Eugen Teodorovici rămâne fără diplomă (VIDEO)

Colegiul Național de Informații, instituție care face parte din Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" , și se află în subordinea Serviciului Român de Informații , va fi desființat, informează pressone.ro.

Potrivit unor surse din SRI, ar fi vorba doar de câteva săptămâni până când instituţia va fi închisă.

Decizia a fost luată în urma anchetei interne, demarate de conducerea instituției după ce, în octombrie 2017, actualul ministru al Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, a declarat că are o diplomă de absolvire a Colegiului fără să fi trecut "nici măcar o dată" pe acolo.

Potrivit sursei citate, reprezentanții Academiei SRI precizează că lui Eugen Teodorovici îi va fi retrasă diploma de absolvire a Colegiului.

De altfel, potrivit unor surse din cadrul SRI, citate de PressOne, actualul ministru de Finanțe nu este singurul om politic care a obținut o diplomă de la această instituție, fără să fi trecut vreodată pe la Colegiul SRI.

Din anul 2002, când a fost înființat, și până în prima pare a anului 2017, nu mai puțin de 885 de persoane au trecut pe la Colegiu. 40 dintre acestea au provenit dintre cadrele SRI, restul făcând parte din societatea civilă, din ministere și agenții guvernamentale, din partide, din Parlament şi din administrația locală, dar și din alte servicii secrete.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.