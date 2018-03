SUA: Mai mulți morți într-un caz de luare de ostatici VIDEO)

UPDATE: Patru persoane au murit.

Trei femei ce au fost luate ca ostatice şi barbatul, ce a iniţiat sechestrarea acestora, au fost găsiţi decedaţi în Casa Veteranilor din oraşul Yountville, California.

Bărbatul, în vârstă de 36 de ani a intrat în Casa Veteranilor din Yountville, care adăposteşte organizaţia nonprofit Pathway Home ce tratează veterani americani din războaiele din Irak şi Afganistan, locul în care şi el primea îngrijiri, iar cele trei femei erau angajatele acestui ONG, aşa că le-a luat imediat ostatice, informează CNN.

