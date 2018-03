Ludovic Orban, după achitare: "Oamenii politici să nu mai intre cu bocancii în activitatea puterii judecătoreşti" (VIDEO)

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a ţinut o scurtă declaraţie de presă după ce luni a reuşit să obţină achitarea definitivă în faţa completului de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care era trimis în judecată. (Detalii AICI)

"De când a început începerea anchetei penale în cazul meu, am susţinut cu tărie că sunt un om cinstit, un om corect, care respectă legea şi instiuţiile fundamentale ale statului.

Încă din primul moment am anunţat că sunt nevinovat şi mi-am susţinut acest punct de vedere. Iată că că astăzi ÎCCJ prin completul de 5 judecători a hotărât că ce am susţinut din prima clipă este adevărat", a afirmat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a cerut oamenilor să aibă încredere în justiţie şi a criticat liderii politici, care aflaţi într-o situaţie asemănătoare, aleg să atace justiţie în loc să facă un pas în spate.

"După cum bine ştiţi din momentul începerii urmăririi penale, m-am retras din toate funcţiile din partid, din Camera Deputaţilor, mi-am retras candidatura pentru primăria Capitalei şi nu am mai candidat pentru Parlament. (...)

Nu am atacat DNA, nu am atacat sistemul de justiţie, nu m-aţi văzut cu bodyguarzi la Înalta Curte, nu am făcut niciun miting în faţa DNA, nu am făcut nicio campanie de presă împotriva justiţiei. Am făcut ce trebuie să facă orice om normal şi pot spune azi că mi s-a făcut dreptate. Cum mie mi s-a făcut dreptate, oricărui cetăţean i se poate face dreptate", a precizat liderul liberal.

Ludovic Orban a făcut o comparaţie între felul în care s-a purtat el în faţa justiţiei şi ce fac alţi lideri politicieni din alte partide, aluzie la Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, şi a cerut tuturor politicienilor să mai interfereze în activitatea justiţiei din România.

"Cred că orice om cinstit din ţara asta poateă să facă o diferenţă clară între mine, între noi PNL şi celelalte formaţiuni politice.

Poate, dacă majoritatea liderilor politici s-ar fi purtat normal, aşa cum consider că am făcut eu, România ar fi fost astăzi mult mai departe. Cred că nu ma trebui calcată în picioare puterea judecătorească, nu mai trebuie călcată în picioare independenţa justiţiei, trebuie lăsat sistemul de justiţie să se autoregleze, să îşi corecteze toate posibile erori apărute pe parcurs, iar oamenii politici să nu mai intre cu bocancii in activitatea puterii judecătoreşti", a afirmat Ludovic Orban.