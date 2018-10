Ludovic Orban: Vom depune o moțiune împotriva lui Tudorel Toader. OUG 92 care aruncă în aer sistemul de justiție (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce va depune, împreună cu USR, o moțiune simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader.

”Un partid partener din opoziție dorește să inițieze, de asemenea, o moțiune împotriva lui Tudorel Toader și am luat decizia să nu depunem două moțiuni, ci să depunem o singură moțiune în care să depunem cap la cap temeiurile care stau la baza moțiunii, atât din partea PNL, cât și din partea USR, și să înaintăm o singură moțiune împotriva ministrului Toader”, a anunțat Orban.

Liberalul a mai spus că reprezentanții PNL vor merge la consultările cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, pe tema justiției.

”Vom participa la consultările de la Cotroceni. Am luat o decizie în unanimitate, o declarație angajament din partea PNL privitor la transpunerea recomandărilor Comisiei de la Veneția în legislația din România, în legile justiției, și privitor la Codul de Procedură Penală și Codul Penal.

În privința legilor justiției, unde există o urgență datorită apariției celor două OUG care aruncă în aer sistemul de justiției, am solicitat grupurilor parlamentare să înainteze un proiect de lege care să asigure transpunerea în cele trei legi a recomandărilor Comisiei de la Veneția și să înlăture efectele celor două ordonanțe, în special a OUG 92 care aruncă în aer sistemul de justiție din România.

Voi semna în numele PNL declarația angajament și o voi înmâna președintelui României, ca să știe clar poziția PNL. De asemenea, solicităm celorlalte partide parlamentare să adopte o poziție similară, astfel încât să oferim garanția cetățenilor români că există o voință politică reală pentru a readuce legile justiției, într-un cadru european care să permită respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, accesul liber la justiție pentru fiecare cetățean, care să permită magistraților să-și desfășoară activitatea fără presiune politică în condițiile unei independențe reale a justiției și care să permită continuarea luptei anticorupție”, a mai spus Ludovic Orban.

