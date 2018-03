”Mă doare inima când muncesc!“ Cine sunt ”puturoșii” asistaţi social, pe care poștărița din Conţeşti i-a făcut de râs (VIDEO)

Postărița din comuna dâmboviţeană Conţeşti a devenit celebră după ce i-a certat pe asistații social că o sună în disperare să-i ceară bani, deși nu vor nici să curețe zăpada din fața porților. (Detalii AICI)

Nici nu-i de mirare că zăpada face probleme, când bărbații care primesc ajutoare sociale își beau banii și stau toată ziua în birt, iar femeile asistate se vaită că le doare inima dacă muncesc.

Ioana Cristea este poştăriţă de 16 ani în comuna Conţeşti și este şi consilier local PSD, la primul mandat, informează Adevărul. Femeia spune că ajutoarele sociale ar trebui date după nişte criterii bine stabilite: "Ar trebui să primească ajutoare cei cu o situaţie materială precară, în primul rând. Sunt persone nevoiaşe, dar sunt tineri care ar putea să muncească, aşa cum muncesc şi eu. Nu sunt scoşi la muncă atât cât ar trebui. Să iasă la muncă să îşi merite banii. Eu trimit corespondenţa, nu contează că plouă, că ninge, că e cald sau frig. Ei nici măcar cutii poştale nu au".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Edilul comunei, Marian Alexandru (PSD), îi dreptate poştăriţei, dar susţine că toţi asistaţii apţi de muncă îşi prestează orele în folosul comunităţii.

"Îi dau dreptate, a fost o reacţie de moment. La noi sunt 240 de asistaţi social şi toţi cei care sunt apţi de muncă ies la muncă. Doamna Cristea este o femeie destoinică, un consilier cu iniţiativă. Ultima iniţiativă a ei a fost pusă în practică chiar zilele trecute. La sugestia ei am scos oamenii la deszăpezit", a spus edilul, pentru Adevărul.

Reporterii Adevărul i-au găsit pe bărbați în birt încă de dimineața.

"Ne descurcăm greu fără bani. Au întârziat banii. Nu ne-au dat nimic. Mie mi-au tăiat ajutorul de câteva ori. Nu ştiu de ce, că de muncit am muncit", a spus un asistat.

De cealaltă parte, femeile asistate se vaită că le doare inima dacă muncesc.

"Am sunat să întreb de ce au întârziat ajutoarele. Am rămas fără bani, că am luat mâncare la copii. Nu am avut loc de muncă niciodată. Muncim la primărie pentru ajutor. E bun socialul ăsta. Pe mine mă doare inima când muncesc. Îmi vine ameţeală, îmi vine să vomit", a spus Radu Florentina. Ea nu a putut să le zică reporterilor Adevărul ce vârstă are.

Primarul Târgoviştei a declarat că la nivelul municipiului sunt 360 de asistaţi social. Dintre aceştia, 300 sunt apţi de muncă, însă cei mai mulţi au scutiri medicale în care se precizează că nu pot efectua efort fizic.

"Din analiza pe care am făcut-o a rezultat o situaţie revoltătoare, în sensul că, dintre cei aproximativ 300 de beneficiari apţi de muncă, 260 au prezentat documente medicale potrivit cărora nu pot depune efort fizic. Astfel, deşi pare greu de crezut, am constatat că o mulţime de beneficiari suferă de tot soiul de tulburări anxioase, depresive, depresive recurente etc, toate acestea incompatibile cu orice efort fizic. Consider intolerabilă o asemenea situaţie, motiv pentru care voi sesiza atât Colegiul Medicilor (din nou), cât şi Casă de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică. Sunt 158 spre exemplu care au scutiri medicale pe luni întregi, 6, 12 luni. La aceştia se adaugă încă aproximativ 100 lună de lună care vin cu scutiri medicale punctuale. Acest lucru lipseşte de orice substanţă obligaţia prevăzută în Legea 416 (muncă în folosul comunităţii, n.r.)'', a precizat Cristian Stan, primarul din Târgovişte, pentru Adevărul.