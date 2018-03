Mălin Bot, la protestul din fața Sălii Palatului: E mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu. O instituție militarizată este scoasă pe stradă pentru a limita dreptul la liberă circulație al unor cetățeni (VIDEO)

Mălin Bot, prezent sâmbătă la protestul din fața Sălii Palatului, unde are loc Congresul PSD, a criticat mobilizarea masivă a jandarmilor în zonă, precizând că nici măcar la congresele organizate în vremea lui Nicolae Ceaușescu nu se întâmplau astfel de lucruri.

”Situația în care ne aflăm este mai rea decât pe vremea lui Ceaușescu. Practic, cred că a fost adusă toată jandarmeria din zonă, cred că sunt sute de jandarmi în toate părțile. Nu se poate să ții un congres cu asemenea forță de jandarmerie. Atrag atenția publicului cu privire la statutul legal al situației în care ne aflăm, și anume faptul că Jandarmeria este o instituție militarizată. În acest moment, o instituție militarizată este scoasă pe stradă pentru a limita dreptul la liberă circulație al unor cetățeni.

Din câte știu eu, există persoane care au notificat legal, aici, în acest loc, faptul că vor fi niște persoane care vor striga niște lozinci și ei au strigat niște lozinci.

Este inadmisibil ca o instituție militarizată să fie folosită pentru limitarea dreptului constituțional al mai multor persoane. Vorbim de mai multe drepturi aici, de dreptul la liberă exprimare, de dreptul la protest și de dreptul la liberă circulație, pentru că ei au restricționat pe trotuarul din fața Sălii Palatului circulația. Eu nu țin minte ca la congresele de pe vremea lui Ceaușescu să fie asemenea securitate. Nici pe vremea lui Ceaușescu nu se întâmpla să nu ai voie să treci pe trotuarul din fața Sălii Palatului, care e la distanță mare de clădire. Este inadmisibil.

Dragnea vrea să dea un semnal de forță printr-o instituție militarziată, prin Carmen Dan, care îi servește interesele, că este hotărât să instaureze o formă bizară de dictatură în această țară. Nu este admisibil așa ceva”, a spus Mălin Bot.

