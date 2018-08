Manelistul Dani Mocanu, audiat în scandalul JANDARMILOR care au fost FIGURANȚI în videoclipul său: 'Nu am știut să sunt adevărați' (VIDEO)

Manelistul Dani Mocanu a fost audiat la Parchetul Militar în scandalul jandarmilor care au fost figuranţi în videoclipul său.

„Eu doar spun „fă aşa, fă aşa”! Mai departe, nu ştiu cine s-a ocupat, cât a dat, ce a dat! Nu ştiu, habar nu am! Nu am ştiut că sunt jandarmi adevăraţi!”, a spus Dani Mocanu, potrivit Observator TV.

Amintim că mai mulți jandarmi din Dâmbovița au fost figuranți în videoclipul manelistului.

Unele surse spun că Inspectoratul de Jandarmi Dâmbovița ar fi primit în schimbul "închirierii" trupei speciale mii de euro, cu titlu de sponsorizare de la o fundație.

