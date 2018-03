Marian Vanghelie, despre audierea la DNA: Sunt suspect într-un nou dosar. Eu influențez prin telepatie! (VIDEO)

Marian Vanghelie a explicat, pentru B1 TV, care a fost motivul pentru care s-a prezentat luni la DNA. Inițial, fostul edil a declarat că a fost chemat în fața procurorilor ”în calitate de talentat”. Acum, însă, a afirmat că a dat explicaţii într-un nou dosar, în care este suspectat că a influențat declaraţia unui martor dintr-un alt dosar.

”În calitate de om talentat am vrut să spun. Nu vedeți că am o colaborare foarte fructuoasă cu DNA? Evident că am spus că sunt talentat, pentru că nu oricine poate să aibă favoarea asta, să fie chemat oricând acolo.

Am fost chemat ca suspect într-un nou dosar. Un martor care acum trei ani a declarat anumite lucruri, în fața instanței a spus acum o lună că atunci, când a ajuns în dimineața aceea, declarația lui deja era făcută. Președinta a întrebat ”cum?” și el a spus ”mi-a citit-o procurorul cum să o scriu, am scris-o de mână, am semnat-o, ei au dactilografiat-o și apoi am resemnat-o”. Nu era un denunțător! Dar când cineva schimbă declarația, pe logica DNA, el depune mărturie falsă și i se face un nou dosar.

Se presupune că am influențat martorul. Eu am întrebat de unde să știu eu, să-l influențez cu toate datele astea? Indiferent cât aș fi vrut să-l influențez, nu puteam să-l influențez acolo, pe holuri, cu toate astea. Deci eu prin telepatie influențez și el explică apoi jumătate de oră ce s-a întâmplat.

Nu e așa plăcut să te cheme acolo (la DNA) pentru orice lucru și să stai în suspans. Eu poate am greșit la viața mea, dar ce se întâmplă azi cu instituția asta bate orice record”, a explicat Marian Vanghelie, pentru B1 TV.

Întrebat ce părere are despre Congresul PSD și dacă Liviu Dragnea a fost ”talentat”, fostul edil a răspuns: ”nu știu dacă a fost talentat. E bine pe termen scurt, dar pe perioadă lungă va fi dezastru. Cred că nu se înțelege că ai nevoie de lideri și să-i strângi pe toți în jurul tău dacă vrei să te bați. Cu fetițele acelea nu se pot schimba lucrurile în România. Mai multe fetițe și tineri pe acolo, fete și băieți,... sunt oameni care mai puteau avea un cuvânt greu de spus. Puteau să strângă ce au mai rămas lideri în partid pentru a fi mai multe voci puternice”.