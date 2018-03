Marș pentru autonomie: 40.000 de maghiari sunt așteptați sâmbătă la Târgu Mureș (VIDEO)

40.000 de maghiari sunt așteptați sâmbătă la Târgu Mureș la un marș pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Președintele Consiliului Național Secuiesc îi așteaptă pe aceștia la comemorarea și marșul care vor fi organizate la Târgu Mureș cu ocazia zilei libertății secuilor.

„Este vorba despre comemorarea uciderii unor revoluționari pașoptiști în 10 martie 1854. Ăsta este momentul care a fost sărbătorit în fiecare an și care s-a desfășurat în condiții normale. Că autonomia se poate solicita în mod răspicat, asta se poate prevedea. Noutarea care este cu comemorarea din acest an este că cele trei partide maghiare, UDMR, PPMT și Partidul Civic Maghiar s-au unit de data aceasta și o să sărbătoreacsă împreună. Organizatoare este o organizație civică, Consiliul Național Secuiesc.

De principiu, nu cred că există chiar o înțelegere din toate punctele de vedere. chiar și asupra autonomiei, există o discuție între cele trei formațiuni politice și reprezentanții sferei civile. Nu s-a ajuns la un consens major sau definitiv. În orice caz, acum vreo câteva luni s-a ajuns la o înțelegere cu privire la principiile de bază ale aceste solicitări”, a declarat membrul UDMR Peter Eckstein Kovacs, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV.

