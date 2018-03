Mediaş: Incendiu la un supermarket Carrefour (VIDEO)

E alertă în Mediaş.

Pompierii sibieni intervin la un incendiu care a izbucnit miercuri după-amiază la depozitul de marfă al unui magazin Carrefour, market-ul fiind inundat cu fum. Din fericire, nu sunt persoane surprinse în interior.

Conform ISU Sibiu, arde cu flacără în interiorul depozitului, iar incendiul s-a propagat pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi.

Pompierii intervin la faţa locului, pentru limitarea şi stingerea incendiului, inclusiv cu autospeciala pentru lucru la înălţime, potrivit dcnews.ro.

